Israel repreenderá embaixador por declarações de Lula - Presidente brasileiro comparou ações israelenses contra palestinos em Gaza ao genocídio dos judeus por Hitler. Antes, petista já falara de "atos de terrorismo". Netanyahu afirma que petista "cruzou linha vermelha".O ministro israelense do Exterior, Israel Katz, anunciou que convocará na segunda-feira (19/02) o embaixador do Brasil, Daniel Zohar Zonshine, para uma reprimenda por comentários do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a conduta militar do país na Faixa de Gaza. "Ninguém vai comprometer o direito de Israel de se defender", postou o chefe da pasta neste domingo na plataforma X (ex-Twitter).

Durante uma entrevista no encerramento da 37ª Cúpula da União Africana, em Adis Abeba, Etiópia, Lula traçou paralelos entre as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza e o Holocausto, ao ser questionado sobre a decisão de alguns países de suspenderem repasses financeiros à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

Argumentando que, se houve um "erro" na UNRWA, que os responsáveis sejam investigados, mas a ajuda humanitária não pode ser suspensa, acrescentou estar "imaginando qual é o tamanho da consciência política" e "do coração solidário dessa gente", uma vez que "na Faixa de Gaza, não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio; não é uma guerra entre soldados e soldados".