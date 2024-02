Mais ereções são melhor receita para saúde sexual masculina?

"No entanto, há uma diferença: a maioria dos mamíferos tem um osso no pênis, que os humanos não têm. Assim, tão mais importante é o fluxo sanguíneo para a ereção, porque não temos nenhum suporte ósseo", explica o autor principal do estudo, Christian Göritz, do Karolinska Institutet, Suécia.

Treinamento natural de ereção

Göritz e sua equipe descobriram que os camundongos mais velhos tinham menos fibroblastos no pênis em comparação com os mais jovens, o que também se refletia num menor fluxo sanguíneo.

A capacidade de ter uma ereção diminui com a idade em humanos. Na verdade, 29% dos homens com menos de 40 anos e 46% dos homens com mais de 40 anos experimentam disfunção erétil. Isso pode ser devido à menor quantidade de fibroblastos no pênis quando se é mais velho, tornando-o menos eficiente para iniciar uma ereção,

Isso significa que os homens podem treinar suas ereções? Com certeza, afirma Göritz: "Mas não é como um treinamento muscular, porque os fibroblastos não são músculos. É mais como um treino de resistência, assim como correr proporciona melhor capacidade pulmonar e fluxo sanguíneo mais eficiente."

Isso não envolve necessariamente atividade sexual, pois os homens já têm um programa de treinamento "nativo", que ocorre todas as noites, como fica evidente para quem acorda com uma ereção matinal.