Nova greve da Lufthansa atinge sete aeroportos da Alemanha - Sindicato Ver.di convocou paralisação dos funcionários de solo da empresa aérea para terça-feira. Aeroporto de Munique, com conexões diárias com o Brasil, é um dos afetados.A onda de greves na Alemanha parece estar longe do fim. O sindicado Ver.di convocou seus associados para uma nova paralisação na terça-feira (20/02). Dessa vez, quem vai parar é o pessoal de solo da empresa aérea alemã Lufthansa, incluindo funcionários de manutenção e de atendimento nos balcões dos aeroportos.

A greve começará às 4h e terminará somente no dia seguinte, às 7h10. Serão afetados os aeroportos de Frankfurt, Hamburgo, Berlim, Düsseldorf, Colônia-Bonn, Stuttgart e Munique – este último com conexões diárias com o Brasil. Espera-se que mais de 100 mil passageiros sejam afetados pela paralisação, disse a Lufthansa em um comunicado.

O chefe de recursos humanos da companhia aérea, Michael Niggemann, criticou a decisão do sindicato, argumentando que a paralisação, mais uma vez, "colocaria um fardo desproporcional sobre os usuários".