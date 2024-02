Turquia: destino cada vez mais popular para tratamentos estéticos

Os relatos de complicações decorrentes de cirurgias estéticas na Turquia também aumentaram recentemente. Há um ano, o Instituto Robert Koch, agência alemã para o controle de doenças, relatou cerca de 27 casos de intoxicação após tratamento estomacal com botox. A substância é injetada na parede do estômago para criar uma sensação de saciedade por mais tempo. No entanto, o método causou efeitos colaterais graves em alguns pacientes, como fraqueza muscular, visão turva, dificuldade respiratória e sintomas isolados de paralisia.

Um procedimento de Brazilian Butt Lift (aumento de bumbum), em Istambul, terminou de forma fatal em meados de janeiro. Uma mulher inglesa, mãe de três filhos, sofreu um ataque cardíaco quatro dias após uma operação – causado por uma embolia gordurosa, informou a mídia britânica. No chamado Brazilian Butt Lift, as nádegas são preenchidas e aumentadas com a própria gordura do corpo, o que levou à morte da jovem mãe.

Diferencial é o preço

Por que casos trágicos como esse ocorrem? Os médicos ou clínicas na Turquia não são suficientemente competentes? Susanne Punsmann, especialista do centro de aconselhamento ao consumidor do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, evita generalizações.

"Na Turquia, como em qualquer outro lugar, existem boas e más clínicas", pondera, salientando que o termo "cirurgião plástico" não dispõe de uma legislação.

Ela recomenda, portanto, que os interessados informem-se minuciosamente sobre quais são as qualificações dos médicos responsáveis ??pelo tratamento ou com que frequência eles já realizaram os procedimentos planejados. Além disso, ressalta que os médicos com qualificação adequada são chamados de "especialistas em cirurgia plástica e estética".