A abastada Europa está trabalhando menos - como mudar isso?

Recorde de empregos na UE

De certa forma, o trabalho nunca foi tão popular e acessível na Europa. O índice de emprego geral em toda a UE permanece próximo de 75% – Alemanha, Áustria e Holanda estão em níveis de emprego recordes ou quase recordes. A participação das mulheres também cresceu significativamente.

Um fator importante é o aumento do trabalho em tempo parcial, dizem os economistas.

Atualmente, mais de três em cada dez empregados na Alemanha, na Áustria e na Suíça trabalham em tempo parcial. Na Holanda, cerca de metade da força de trabalho é em jornadas de 35 horas ou menos por semana. Nos EUA, em comparação, menos de uma em cada cinco pessoas trabalha em tempo parcial (menos de 35 horas por semana).

As mulheres, em particular, têm impulsionado o crescimento do expediente parcial na Europa, pois ainda são muito mais propensas do que os homens a equilibrar o emprego com o cuidado dos filhos e da família.

No entanto, as forças de trabalho maiores não refletem, de fato, em um aumento significativo no total de horas de trabalho. Apesar de ter acrescentado quase 7 milhões de novos trabalhadores ao mercado entre 2005 e 2022, a Alemanha registrou apenas um aumento modesto no total de horas de trabalho. O funcionário médio alemão trabalhou menos de 1.350 horas por ano em 2022 – o número mais baixo entre os países que pertencem à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).