Alemanha convoca embaixador russo pela morte de Navalny

Novas sanções da UE

Assim como outros países da União Europeia (UE), a Alemanha está propondo novas sanções contra a Rússia após a morte de Navalny. Nesta segunda-feira, pouco antes de uma reunião dos ministros do Exterior europeus em Bruxelas. a chefe da pasta alemã, Annalena Baerbock, anunciou que um instrumento da UE que permite sanções por graves violações de direitos humanos será usado para punir Moscou pela morte do dissidente.

O Regime Global de Sanções aos Direitos Humanos da UE, já havia sido usado para punir funcionários do governo russo pela prisão de Navalny. Os indivíduos afetados terão congeladas suas contas financeiras e outros ativos na UE. Além disso, não poderão mais entrar ou fazer negócios com cidadãos do bloco.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, comentoiu nesta segunda-feira que proporia mudar o nome do instrumento para "Regime Navalny de Sanções aos Direitos Humanos", para homenagear a luta do ativista russo. Borrell também convidou a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, para participar dareunião dos ministros do Exterior da UE.

Por sua vez, o governo britânico convocou diplomatas da embaixada russa em Londres na noite de sexta-feira para informá-los de que as autoridades russas estão sendo consideradas "totalmente responsáveis" pela morte do oponente número um do Kremlin. O ministro do Exterior britânico, David Cameron, afirmou no sábado que haveria "consequências".

"Putin matou meu marido"