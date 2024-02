Israel declara Lula persona non grata por "antissemitismo"

O próprio Netanyahu afirmou nas redes sociais que a declaração banalizava o Holocausto – o massacre de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial: "Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é ultrapassar uma linha vermelha. Israel luta por sua defesa e garantia do seu futuro até a vitória completa."

O embaixador Meyer foi recebido pelo chanceler Katz no Yad Vashem, o Memorial do Holocausto, o que significou uma mudança no protocolo. Normalmente, as reuniões com embaixadores para advertências ou reprimendas ocorrem na sede da chancelaria do país.

A declaração de Lula como persona non grata em Israel veio de maneira surpreendente durante uma coletiva conjunta de imprensa entre Katz e Meyer.

"Eu trouxe o senhor a um lugar que testemunha, mais do que qualquer outra coisa, o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo membros da minha família", disse o ministro, segundo o jornal The Times of Israel. "A comparação entre a guerra de Israel contra o Hamas e as atrocidades de Hitler e dos nazistas é uma vergonha."

Diferentes entidades judaicas criticaram a declaração de Lula. Para algumas destas, a fala do brasileiro "profana a memória dos que morreram no Holocausto".

rc (EFE, AFP, Reuters, ots)