O que o Brasil aprendeu depois da pior chuva da história?

O aviso original sai do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Antes da tragédia de 2023 se confirmar em São Sebastião, os especialistas alertaram as autoridades em 16 de fevereiro sobre o potencial impacto das chuvas, que evoluiu para o alerta máximo na tarde do dia 18.

"A eficácia dos alertas só será alta quando as defesas civis nos municípios se estruturarem em termos de planos de prevenção, preparação e rotas de fuga. Assim será possível orientar a população para que ela tenha ciência do que fazer e para onde ir", afirma Regina Alvalá, diretora substituta do Cemaden.

A rede de monitoramento do centro tem mais de 3 mil pluviômetros instalados no país. Quando o risco é detectado, o alerta segue direto para as defesas civis nacional, estadual e dos municípios. Para Alvalá, alguns gargalos nesta cadeia ainda influenciam o alto número de vítimas.

"É urgente aprimorar a comunicação. As defesas civis nos municípios precisam estar melhor estruturadas para receber as informações e agirem a tempo, retirarem as pessoas da área de risco se o nível de alerta demandar esta ação. A população precisa também estar ciente de quais ações têm de adotar", destaca.

O Cemaden foi criado em 2011 depois do pior desastre natural do Brasil, na região serrana do Rio de Janeiro, quando enxurradas e deslizamentos mataram 947 pessoas, houve mais de 300 desaparecidos e milhares de desalojados. Desde então, o centro emitiu mais de 25 mil alertas e registrou volumes de chuva cada vez maiores.

Baixa confiança dos moradores