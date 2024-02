Opinião: Perfeição do racismo brasileiro transforma algoz em vítima

Mas a perfeição do racismo brasileiro pode chegar a sofisticações alarmantes, transformando literalmente, os algozes em vítimas e vice-versa.

O "bom velhinho" esfaqueador e o "perigoso" motoboy

No último sábado, 17 de fevereiro, a polícia foi chamada para conter um homem que que tentava esfaquear outro em plena luz do dia no Bairro Branco de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ao chegar à cena do crime, a polícia foi rápida e usou a "violência necessária" para imobilizar o motoboy Éverton Guandeli que resistiu àquilo que seria uma prisão em flagrante. Enquanto ele era encaminhado à força para a viatura policial, um alarde tomou as testemunhas, que gritavam: "Ele é a vítima, ele é a vítima!!"

Um senhor idoso, trajando apenas um short, acompanhou toda a ação da brigada militar. Quando as testemunhas começaram a se manifestar, ele subiu calmamente para sua casa, descendo minutos depois. Acontece que esse senhor era ninguém mais, ninguém menos, do que o homem que desferiu as facadas, ou seja, o assassino em potencial. A polícia havia prendido o homem errado.

Mas há um detalhe nessa história que faz toda a diferença para as ações da polícia: o suposto "bom velhinho" que estava passeando de short é um homem branco. Éverton, o motoboy, é negro.

A polícia do Rio Grande do Sul não titubeou um único segundo em prender o homem negro, o mesmo que minutos antes tinha sido esfaqueado. Isso mesmo: a polícia chegou e prendeu a vítima de uma tentativa de assassinato, se recusando a fazer o trabalho primordial de qualquer ação policial: observar as evidências.