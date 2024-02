Quem é Yulia Navalnaya, o novo pesadelo de Putin - Viúva do líder opositor Alexei Navalny promete continuar luta do marido e acusa líder russo de assassiná-lo. Economista de 47 anos que se mantinha longe dos holofotes ganha popularidade e forte apoio internacional.Até a data da morte de seu marido, o oposicionista russo Alexei Navalny, em um prisão no Círculo Polar Ártico, Yulia Navalnaya não cogitava a ideia de um dia se tornar ela própria a líder da oposição ao regime do presidente Vladimir Putin.

Mas, em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (19/02), três dias após a morte de seu esposo e a menos de um mês das eleições presidenciais na Rússia, a mulher de 47 anos e mãe de dois filhos se alternava entre a raiva e o luto, enquanto prometia dar continuidade à luta de Navalny. Ela também não hesitou em apontar o principal culpado pela morte de seu marido.

"Alexei morreu na prisão depois de ser torturado e atormentado durante três anos", disse. "Ele era mantido em uma caixa de concreto. Por três anos, passou fome. Mas, nem por uma fração de segundo ele questionou aquilo pelo qual estava lutando e sofrendo. Meu marido era inquebrável. É por isso que Putin o assassinou."