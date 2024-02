Reforma da governança global domina encontro do G20 no Rio - Brasil espera convencer Ocidente da importância do Sul Global no G20, enquanto instância de governança. Entretanto reticência de Lula em relação à Rússia e declarações recentes sobre Israel erodem relações essenciais.O Brasil, que exerce a presidência rotativa do G20, sediará encontros importantes do bloco nos próximos dias. Em 21 e 22 de fevereiro, os ministros do Exterior das maiores economias do mundo se reunirão no Rio de Janeiro. A reunião antecede a cúpula de chefes de Estado do bloco, marcada para novembro.

O encontro do Rio terá no centro da agenda conflitos internacionais como as guerras na Ucrânia e em Gaza. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e seu homólogo russo, Sergei Lavrov, estarão presentes.

A morte de Alexei Navalny, opositor do presidente russo, Vladimir Putin, numa prisão da Rússia, intensificou o tensionamento entre os dois países. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou na sexta-feira (16/02) que "não existem dúvidas" sobre a responsabilidade de Putin pelo episódio.