Blogueiro morre após relatar baixas russas na Ucrânia - Pró-guerra, Andrey Morozov compartilhou no Telegram que Rússia havia perdido 16 mil soldados na captura da cidade ucraniana de Avdiivka e foi fortemente criticado. Fontes russas afirmam tratar-se de suicídio.Um proeminente blogueiro russo pró-guerra foi encontrado morto após fazer uma postagem na qual afirmava que o exército russo havia perdido milhares de soldados durante a tomada da cidade ucraniana de Avdiivka, no leste do país.

A causa da morte de Andrey Morozov, que usava o pseudônimo "Murz" no aplicativo de mensagens Telegram, teria sido por suicídio.

No domingo (18/02), Morozov escreveu aos seus 120 mil seguidores no Telegram que a Rússiahavia perdido 16 mil militares e 300 blindados durante a captura de Avdiivka. O post foi amplamente criticado por propagandistas russos, que acusaram o blogueiro de "caluniar" o Ministério da Defesa.