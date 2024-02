G20: fala de Lula gera tensões, mas não deve provocar ruptura

"Infelizmente, isso atiça a polarização doméstica e internacional. E esta fala vai ser usada por todos e de todas as formas. Para o Itamaraty, o ministério de Relações Exteriores, o grupo que têm trabalhado numa agenda propositiva, esta discussão atravessa e atrapalha", comenta Ana Elisa Saggioro Garcia, pesquisadora associada do Brics Policy Center, que atua no comitê organizador do grupo de think tanks do G20.

Ainda assim, a crise diplomática entre Brasil e Israel - que não faz parte do grupo - não deve causar uma ruptura interna, como ocorreu em 2022. Naquele ano, o ataque russo à Ucrânia quase inviabilizou a reunião dos líderes, já que muitos se opunham à presença do presidente russo, Vladimir Putin - o que deu trabalho para a Indonésia, então à frente da presidência rotativa.

"Havia muita tensão no ar e a declaração final foi muito genérica. Na Índia, ano passado, isso já mudou. Neste ano, até por conta do surgimento de um novo conflito com impacto humanitário muito grave, o cenário será diferente, sem risco de implosão", analisa Garcia, que também é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Em busca das reformas

A prioridade no primeiro dia de reunião foi a discussão das reformas da governança global, como o Conselho de Segurança da ONU, afirmou o anfitrião Mauro Vieira. A entrada para o clube seleto é um pleito antigo do Brasil, que busca há décadas uma participação nos rumos do cenário internacional e quer dar mais protagonismo ao Sul Global.

"O país deu passos atrás nesta presença global e agora Lula busca uma retomada. Mas hoje o mundo parece mais refratário a uma tentativa de mudança com tantos conflitos em andamento e uma situação econômica mundial ainda delicada no pós-pandemia. Não há muito ímpeto para reformas", acredita Leandro Cosentino, professor do Programa Avançado em Gestão Pública do Insper.