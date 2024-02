Transporte público gratuito transforma Montpellier, França - Moradores da metrópole francesa não pagam para andar de ônibus e bonde. "Tarifa zero" financiada com impostos empresariais agrada a muitos. Para outros, beneficia poucos e em detrimento de uma rede de transportes melhor.Desde 21 de dezembro de 2023, a população de Montpellier pode utilizar de graça os meios de transporte públicos locais. Assim a cidade no sul da França uniu-se a mais 50 outras pelo mundo, entre as quais Dunquerque, no norte do país, e Talinn, na Estônia. Com seus 500 mil habitantes, Montpellier é a maior metrópole europeia da lista, e muitos de seus cidadãos estão felizes com a medida. Mas não todos.

Rayene Chabbi, de 31 anos, está aliviada de não ter mais que usar o carro dos pais para cobrir os sete quilômetros até seu trabalho, mas também de economizar os 50 euros mensais que custava o vale-transporte. "Afinal, eu só ganho 1.950 euros por mês. Com a minha irmã é parecido, antes ela nunca usava os meios públicos."

Chabbi agora chega em meia hora ao bairro de Castelnau-le-Lez: "De carro, eu teria precisado de mais dez minutos e certamente ficado presa no engarrafamento, o que sempre me estressa completamente. Além disso, é melhor para o meio ambiente."