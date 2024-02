A importância do voluntariado na área da educação

A outra razão é mais sutil e nunca ninguém teve a coragem de me dizer diretamente. Alguns acreditam que a existência do voluntariado é benéfica para a manutenção do sistema, que maquia os reais problemas, tira a responsabilidade do Estado e impede que reais mudanças aconteçam.

Essa é a linha de pensamento que mais me dói e é complexa, pois dá para entender a preocupação, mas é uma visão muito simplista, que considera apenas uma possível causa e desconsidera totalmente o potencial do voluntariado.

Se você me perguntar se a preocupação faz sentido e se ações sociais, sobretudo se em grande escala e bem-sucedidas, podem maquiar os problemas e tirar a responsabilidade do Estado, minha resposta será: é óbvio que existe a possibilidade, mas não é uma regra. Há como ser diferente. Nem tudo é oito ou 80 e as frentes de atuação para um mundo melhor não apenas não precisam, como não podem mais caminhar separadas.

Como assim? Usualmente quem critica o voluntariado tendo a segunda razão como justificativa, acredita que as mudanças precisam ser institucionais, via Estado, leis e políticas públicas. Esse grupo é majoritariamente composto por pessoas tão bacanas, esclarecidas e muitas delas estão atuando como docentes no ensino superior, produzindo muito conteúdo acadêmico importante para a nossa educação.

Quem disse que há apenas dois cenários possíveis? Um composto por pessoas lutando por mudanças via Estado e outro no qual programas de voluntariado atuam para tentar diminuir um pouco as desigualdades. Além disso, quem disse que um precisa diminuir o impacto do outro? Por que esses dois grupos não podem se unir e coexistir? A força das mudanças, tendo como hipótese que é o que todos queremos, não seria muito maior?

Na verdade, vou além: o efeito das ações sociais corroborarem para a isenção do Estado é impulsionado por todos aqueles que as isolam e julgam essa luta menos válida do que a sua simplesmente por estarem atuando em vertentes diferentes. Esse isolamento desconsidera que elas também são políticas públicas e que podem, e muito, ajudar aqueles que estão lutando por mudanças via legislativo. É preciso que seja criado uma ponte entre esses dois grupos e não um muro.