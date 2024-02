Brasil emplaca reunião inédita com temas do G20 na ONU

"Vieira expôs as feridas no primeiro dia. Mostrou: 'Olhem a quantidade de conflitos que estão aí'. E no segundo dia ele questiona: 'Como vamos curar as feridas? Precisamos avançar com as reformas'", analisa Fernández em entrevista à DW.

Propor uma nova reunião sobre o tema no âmbito da ONU, opina Fernández, é uma sinalização do Brasil de que a modernização das instituições globais precisa ser discutida num fórum mais amplo. Será a primeira vez que o G20 promove um encontro dentro da ONU.

Ecoando o discurso do Itamaraty, ela argumenta que as mudanças estruturais precisam incluir instituições financeiras. "A presidência brasileira enfatiza como os conflitos geopolíticos têm consequências ruins para a economia, principalmente nos países mais pobres. Por isso a defesa de que os mais impactados possam ter mais voz e poder decisão em órgãos como o Fundo Monetário Internacional", analisa a pesquisadora.

Um dos reflexos da invasão da Rússia pela Ucrânia foi a inflação generalizada, principalmente no setor de energia e alimentação. O território ucraniano era um importante fornecedor de grãos, e o abastecimento foi afetado com ataques e perdas na produção. A guerra, além disso, expôs a dependência da Europa do gás russo.

A Rússia, representada por Sergey Lavrov, disse defender a expansão do Conselho de Segurança mas ser a favor apenas da inclusão de países da Ásia, África e América Latina. China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos são os membros permanentes desde a criação do órgão, em 1945. Atualmente, os membros rotativos são Argélia, Guiana, Coreia do Sul, Serra Leoa e Eslovênia.

Recados à Rússia