China reativará diplomacia do panda com os EUA

"Elas também estão trabalhando com o zoológico de Washington, nos Estados Unidos, e o de Viena, na Áustria, para negociar ativamente e lançar uma nova rodada de cooperação", acrescentou.

"Esperamos expandir ainda mais os resultados da pesquisa sobre a conservação de espécies ameaçadas de extinção, como os pandas-gigantes, e promover o entendimento mútuo e a amizade entre os povos por meio da nova rodada de cooperação internacional", afirmou Mao.

Antes, a Associação de Conservação da Vida Selvagem da China tinha anunciado, nas mídias sociais, que assinou acordos de cooperação com esses zoológicos internacionais.

Diplomacia do panda

Os temores sobre o futuro da chamada diplomacia do panda aumentaram no ano passado, quando os zoológicos de Memphis, Tennessee e Washington devolveram seus pandas à China, deixando apenas quatro animais nos Estados Unidos, todos no zoológico de Atlanta, na Geórgia.

O contrato de empréstimo para esses quatro pandas expira no final deste ano, podendo fazer com que não haja mais nenhum panda-gigante nos EUA pela primeira vez desde 1972, quando o governo chinês deu dois pandas-gigantes como presentes aos Estados Unidos após a histórica visita do presidente Richard Nixon à China.