Diplomacia de bananas: o poder da Rússia na América Latina

"Nenhum país pode ser pressionado pela Rússia"

Em comparação com os EUA, Europa e Ásia, a Rússia é um sócio comercial marginal para a América Latina. Em 2022, apenas 0,86% das importações da região vieram do país eurasiático, e 0,34% das exportações se destinaram a ele, explica Jorge Alberto López, integrante da Academia Economia, Sociedade e Território da Universidade Autônoma de Chiapas, no México: "A Rússia não é a China para a América Latina e o Caribe, pois o gigante asiático teve maior penetração no comércio."

Membro do Centro de Estudos da Eurásia da Universidade Anáhuac Veracruz, Mauricio Alonso Estévez complementa: "Inclusive países como a Venezuela e a Nicarágua, que se mostram críticos às políticas dos EUA na região, não mantêm uma relação comercial estreita com a Rússia. Em alguns casos em particular, como o de Cuba e Equador, a Rússia aparece como sócia comercial significativa. No entanto, seus volumes comerciais são reduzidos."

Por outro lado, o país euroasiático é o maior provedor de fertilizantes da região, com 21%. Outras importações relevantes são trigo, aço e alumínio. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), Brasil, Equador, Argentina, Chile, Paraguai e México são os seis principais exportadores para a Rússia. Nas importações, Brasil, México, Argentina, Peru, Colômbia e Equador lideram.

"Nenhum dos países da América Latina e Caribe pode ser politicamente pressionado pela Rússia, já que não eles não dependem desse mercado", avalia o economista López, para quem o caso da banana equatoriana "é a exceção, não a regra".

Mauricio Estévez compartilha desse ponto de vista, justificando: "O Equador desistiu da entrega dos equipamentos militares para os EUA pela pressão política que se produziu em nível local e internacional para manter a neutralidade do país diante do conflito na Ucrânia."