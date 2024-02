Cientistas no Japão criam porcos para transplante em humanos

Os óvulos fertilizados foram transplantados para o útero de uma mãe de aluguel, que deu à luz os três porcos por meio de cesariana. E quando for confirmado que eles se desenvolvem de forma satisfatória, os animais serão fornecidos a instituições médicas no Japão para pesquisa clínica.

O próximo passo da equipe de cientistas será iniciar neste ano uma pesquisa sobre xenotransplante de porcos para macacos, para avançar na solução da escassez de doadores de órgãos no Japão.

"Com o nascimento de um indivíduo clonado no Japão, há esperança de aplicação clínica no Japão no futuro", concluiu a PorMedTec no comunicado.

md (EFE, ots)