Comparar Gaza e Holocausto foi "erro", dizem especialistas - Para ex-diplomatas e pesquisadores, declarações do presidente Lula puseram país em saia justa diplomática desnecessária.A disputa diplomática entre Tel Aviv e Brasília segue. Depois que o embaixador brasileiro em Israel foi convocado ao memorial do Holocausto Yad Vashem, o governo em Brasília o chamou de volta ao Brasil. De acordo com a imprensa, especula-se que o embaixador de Israel possa ser expulso do Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desencadeou uma crise diplomática com Israel no último domingo (18/02), após declarações sobre a guerra Israel-Hamas. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando o [Adolf] Hitler resolveu matar os judeus", disse Lula à margem da Cúpula da União Africana (UA) em Adis Abeba.

Lula aparentemente não está disposto a retirar suas palavras e pedir desculpas, mesmo depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lhe dirigiu palavras duras e o declarou persona non grata em Israel. Com exceção de Netanyahu, Lula havia tido uma boa relação com líderes israelenses. Durante décadas, ele demonstrou ser um amigo próximo de Israel como líder da oposição e, mais tarde, como presidente (2003-2010).