O homem que desafiou as ambições coloniais alemãs - Levado à Alemanha para ser exposto em um "zoológico humano", camaronês Quane Martin Dibobe acabou se tornando um ativista pioneiro dos direitos humanos, desafiando a relação de exploração do país com suas colônias.Quem foi Quane Martin Dibobe?

Dibobe nasceu perto de Douala, Camarões, em 1876, onde seu pai ocupava um cargo político local. Ele foi educado em uma missão em Camarões, onde aprendeu a ler e a escrever em alemão. Ele chegou à Alemanha em meados da década de 1890 para participar da Grande Exposição Industrial de Berlim.

Como foi a primeira exposição colonial alemã de 1896?