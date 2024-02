Corpo de Alexei Navalny é entregue à mãe

"O funeral ainda está pendente. Não sabemos se as autoridades interferirão para que ele aconteça como a família deseja e como Alexei merece. Nós os informaremos assim que houver novidades."

A morte do ativista mais conhecido da Rússia na prisão provocou indignação internacional de líderes ocidentais que o consideravam um prisioneiro político do regime de Vladimir Putin.

Alguns líderes ocidentais, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, culparam Putin pela morte de Navalny.

"Satanismo explícito"

Anteriormente, a viúva e a filha de Navalny haviam apelado diretamente ao líder do Kremlin para que liberasse o corpo de Navalny para o enterro. Em uma mensagem de vídeo publicada no sábado, a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, disse que Putin, que se descreve como um cristão devoto, estava zombando dos restos mortais do falecido e demonstrando "satanismo explícito".

"Entregue Alexei", disse ela no vídeo. "Eles o torturaram vivo e continuam a torturá-lo morto. Eles estão violando todas as leis humanas e divinas." A filha de Navalny, Dasha, também pediu a liberação do corpo de seu pai. Em uma postagem publicada no X, ela escreveu: "Deem à vovó o corpo do meu pai." Sua avó Lyudmila Navalnaya declarou em um vídeo na quinta-feira que as autoridades de Putin queriam forçá-la a realizar um funeral secreto e ameaçaram violar o corpo.