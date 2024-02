Dois anos depois, América Latina segue neutra sobre Ucrânia

"É improvável que Lula participe ou coopere com tal plano, não só por causa das tensões com a Argentina, mas porque é pouco provável que coloque em risco o bom relacionamento do Brasil com a Rússia”, avaliam os pesquisadores da consultoria Eurasia Group Luciano Sigalov e Julia Thomson. Com a falta de apoio do Brasil, além das prováveis ??dificuldades em alinhar os governos latino-americanos com opiniões divergentes sobre o assunto, é pouco provável que a cúpula alcance resultados importantes, projetam os analistas.

Na visão deles, a eleição de Milei não mudará a posição da América Latina no conflito, já que a Argentina não é um ator geopolítico relevante. "A principal preocupação de Milei é estabilizar uma economia em dificuldades, e ele irá concentrar-se mais nisso do que nas relações externas”, avaliam.

Laços entre Brasil e Rússia

"Para um grande ator como o Brasil, a importância da sua relação com a Rússia está ligada à sua dependência das importações de petróleo e fertilizantes, que são vitais para o seu setor do agronegócio – 28% dos fertilizantes do Brasil são provenientes da Rússia”, apontam os pesquisadores.

Em dezembro, a afirmação de Lula de que Vladimir Putin seria convidado para a cúpula do G20, que será realizada em novembro no Rio de Janeiro, gerou polêmica e críticas. Putin é alvo de um mandado de prisão expedido em março de 2022 pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Como o Brasil é signatário da Corte, o presidente russo poderia ser detido ao desembarcar em território brasileiro. Nos últimos meses, Putin chegou a evitar compromissos internacionais devido aos riscos envolvidos.

Ainda no âmbito do G20, Lula se reuniu nesta semana com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que esteve no Brasil em razão do encontro de chanceleres do bloco. O ministro reforçou convite para que o brasileiro vá à Rússia em outubro, em razão da cúpula do Brics, o que foi aceito pelo presidente. Na ocasião, Lula voltou a demonstrar disposição para auxiliar em uma solução pacífica para o conflito.