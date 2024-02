Educação climática: Uma arma poderosa para as novas gerações

No entanto, a crescente visibilidade da crise climática – através de temperaturas recordes e eventos climáticos extremos – ajudou a criar um consenso global crescente de que "as crianças têm que ser sensibilizadas e devem receber as ferramentas certas para fazerem parte da solução”, afirma. Stefania Gianni, diretora-geral assistente de educação da Unesco.

Países nota dez

Embora não existam estatísticas oficiais para medir o impacto da mudança curricular na Itália, ela gerou agitação nas salas de aula e recebeu um retorno positivo dos professores, de acordo com a Associação de Professores e Gestores Escolares Italianos. Capo diz que os livros didáticos foram atualizados e mais recursos foram dados aos educadores e às escolas.

E a Itália não é o único país que se destaca como potencial líder na educação climática. Embora não seja obrigatório, todas as escolas secundárias da Nova Zelândia têm, desde 2020, acesso a materiais didáticos atualizados sobre as mudanças climáticas, escritos pelas principais agências científicas. Eles incluem tópicos como histórias de ativistas e como falar com os alunos sobre a ansiedade ecológica, que é o medo crônico da destruição ambiental.

Em 2019, o México também alterou sua Constituição para reconhecer a compreensão e a proteção do ambiente como um requisito do sistema educativo do país.

Não existe uma fórmula mágica