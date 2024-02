Líderes ocidentais visitam Kiev em solidariedade à Ucrânia

Durante sua visita, a presidente da Comissão Europeia entregou 50 veículos à Polícia Nacional Ucraniana e ao Gabinete do Procurador-Geral. Os automóveis off-road brancos ajudarão as autoridades a "estabilizar as áreas que as Forças Armadas ucranianas libertaram tão corajosamente da ocupação ilegal russa", disse von der Leyen, de acordo com um comunicado de seu gabinete. "A entrega de hoje segue o recente envio de equipamentos modernos de desminagem da UE para a Ucrânia".

Como presidente interino do Grupo dos Sete (G7), a chefe de governo da Itália, Meloni, preside uma videoconferência dos chefes de Estado e de governo do G7 em Kiev neste sábado. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, também participa da reunião.

Esperava-se, ainda, que Meloni e Trudeau assinem pactos de segurança com Zelenski durante a visita, em linha com os acordos recentemente firmados com a França e a Alemanha, no valor de bilhões de dólares.

Stoltenberg elogia a coragem dos ucranianos

Enquanto isso, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, elogiou "a coragem e a determinação" dos ucranianos e, mais uma vez, garantiu ao país um futuro como membro da Otan. "Hoje faz dois anos que os tanques russos entraram na Ucrânia", disse Stoltenberg em uma mensagem de vídeo. "Isso marcou o início da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial." Ele afirmou também que a situação no campo de batalha "ainda é extremamente grave".

Stoltenberg enfatizou que não há sinais de paz em um futuro próximo. "Mas não podemos desanimar. A Ucrânia tem demonstrado repetidamente notável habilidade e determinação de luta."