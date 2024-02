"Nós venceremos", diz Zelenski no 2° aniversário da guerra

O presidente ucraniano discursou ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que afirmou que a UE continua firme em seu apoio a Kiev.

"Hoje estamos aqui para dizer que a Europa estará ao seu lado pelo tempo que for necessário, com mais apoio financeiro, mais munição, mais treinamento para suas tropas, mais defesas aéreas e mais investimentos no setor de defesa na Europa e na Ucrânia", anunciou Von der Leyen.

"Vocês salvaram seu país. Vocês salvaram toda a Europa. E hoje estamos aqui, procedentes de toda a Europa e do mundo, para prestar homenagem à sua valentia. Em terra, vocês expulsaram a Rússia da metade dos territórios que ela havia capturado. No mar, vocês expulsaram a frota russa e reabriram um corredor marítimo para o mundo. E no ar, suas defesas se tornaram incrivelmente eficazes. Vocês estão protegendo seu povo dos mísseis e drones russos. E, somente na última semana, vocês derrubaram sete caças russos", enfatizou Von der Leyen.

Também compareceram ao evento os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau; da Itália, Giorgia Meloni; e Bélgica, Alexander de Croo; que visitam Kiev para expressar apoio ao país no aniversário de dois anos do conflito.

Meloni presidiu em Kiev uma reunião virtual do G7 sobre a Ucrânia, que examinará uma nova série de sanções contra Moscou, depois das medidas anunciadas recentemente por Estados Unidos, UE e Reino Unido

A chefe de governo italiana também assinou com o presidente ucraniano um acordo bilateral de segurança, similar aos que Kiev anunciou nas últimas semanas com Reino Unido, Alemanha, França e Dinamarca.