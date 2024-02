Acuado, Bolsonaro tenta agitar base em manifestação

Por outro lado, em seu discurso, o ex-presidente reclamou do TSE, que o declarou inelegível, e criticou o STF pelas penas a condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Outros membros do seu círculo que também discursaram, como o pastor ultraconservador Silas Malafaia, foram mais diretos em críticas a alguns ministros da suprema corte, como Alexandre de Moraes.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também discursou. No dia 8 de fevereiro, ele fora alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) por posse de arma irregular.

Ato em momento que cerco se fecha

O ato deste domingo foi convocado por Bolsonaro no dia 12. No início do mês, o ex-presidente foi alvo de uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal no âmbito de uma investigação por suspeita de tentativa de golpe de Estado. Ele também é alvo de investigações por fraude em cartão de vacinação, ingresso irregular de joias sauditas no país e participação num esquema de milícias digitais para atacar adversários políticos. Na última quinta-feira, ele permaneceu em silêncio em depoimento à PF.

A situação do ex-presidente se complicou mais nas últimas semanas, após a divulgação de provas da sua participação na trama golpista. Entre as evidências estão um texto encontrado na sala de Bolsonaro na sede do PL em Brasília, que trata de uma proposta de decretação de estado de sítio e de uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que seria uma das diversas "minutas golpistas" produzidas pelo círculo de Bolsonaro depois da derrota no pleito de 2022.

As investigações da PF também mostraram que Bolsonaro, quando ainda ocupava a Presidência, pediu ajustes num desses documentos, que continha um plano para a prisão de Alexandre de Moraes. Outra prova divulgada envolve a gravação de uma reunião ministerial em 2022 na qual Bolsonaro instiga seus ministros a lançarem ataques ao sistema eleitoral do país.