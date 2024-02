No poder há 30 anos, Lukashenko anuncia nova candidatura - Chamado de "último ditador da Europa", líder de Belarus divulga intenção de concorrer à reeleição durante dia de votação parlamentar no país. Oposição convocou boicote ao pleito.O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse que concorrerá novamente às eleições presidenciais em 2025, informou neste domingo (25/02) a agência de notícias estatal do país, BeITA.

"Diga a eles (a oposição exilada) que eu vou concorrer", afirmou Lukashenko a jornalistas em uma seção eleitoral após votar nas eleições parlamentares e municipais do país. "Nenhum presidente responsável abandonaria seu povo que o seguiu na batalha", acrescentou. O chefe de Estado, de 69 anos, governa Belarus há quase 30 anos, sendo por isso chamado de "o último ditador da Europa".

A eleição deste domingo é a primeira desde a contenciosa votação presidencial de 2020 que deu a Lukashenko seu sexto mandato. O resultado foi contestado pela oposição do país e desencadeou meses de protestos furiosos contra o governo.