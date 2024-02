Ucrânia critica atraso na entrega de armas ocidentais

"Sabem muito bem do que precisamos para proteger nossos céus, para reforçar nosso exército em terra, do que precisamos para apoiar e continuar nossos êxitos no mar. E sabem perfeitamente de que precisamos a tempo", afirmou Zelenski durante uma reunião por videoconferência do G7, que reúne as principais potências ocidentais.

O presidente ucraniano disse ainda que os atrasos nas entregas de armamentos contribuíram para o fracasso da contraofensiva de Kiev no ano passado.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que visitou o sul da Ucrânia neste fim de semana, declarou que a ajuda dos aliados não deve ser "minimizada como se fosso algo em vão".

"Salva vidas todos os dias", insistiu na cidade de Mykolaiv, perto do Mar Negro. No sábado, Baerbock admitiu, no entanto, que a Ucrânia precisa de mais armas para defesa, em particular de longo alcance.

Kiev exigem há meses que Berlim entregue mísseis Taurus, uma das armas mais modernas da Força Aérea alemã, mas o governo do chanceler federal Olaf Scholz tem evitado apontar diretamente se pretende enviar esse tipo de armamento para Kiev.

Zelenski afirma que a Ucrânia perdeu 31 mil combatentes