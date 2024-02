Apesar da força de ato, futuro do bolsonarismo segue incerto - Adesão do público mostra que eleitorado do ex-presidente continua fiel. No entanto, impacto de evento na política e investigações contra Bolsonaro deve ser limitado, avaliam especialistas.Cercado por aliados políticos, Jair Bolsonaro esteve na Avenida Paulista neste domingo (25/02) para discursar diante de apoiadores. Premido por investigações da Polícia Federal, o ex-presidente adotou tom menos belicoso do que o concebido em seus quatro anos de mandato. Não criticou ministros do Supremo Tribuna Federal (STF), pediu pacificação no país e ressaltou que deseja "passar uma borracha no passado".

Não houve contagem de público feita pela Polícia Militar paulistana. Já a Secretaria de Segurança Pública comandada pelo governador Tarcísio de Freitas (PL) – aliado político de Bolsonaro e que estava no ato – contabilizou a presença 750 mil pessoas. O grupo da Universidade de São Paulo (USP) Monitor do Debate Político no Meio Digital estimou em 185 mil presentes no pico da manifestação, às 15h.

Com bandeiras de Israel em resposta às críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao modo como o país tem atuado na Faixa de Gaza, o protesto serviu para mostrar que o Brasil segue "inteiramente polarizado", e que a divisão escancarada nas eleições do ano passado não cessou, avalia Pablo Ortellado, professor de gestão pública da USP.