Aliados rebatem Macron sobre envio de tropas à Ucrânia

Macron critica indiretamente Scholz

A partir da clara rejeição do chanceler alemão ao envio de mísseis de cruzeiro é possível concluir que ele definitivamente rejeita o envio de soldados ocidentais para a Ucrânia, como sugerido por Macron. Isso seria um novo nível de escalada, e não apenas aos olhos do governo alemão.

Em sua coletiva de imprensa, o presidente francês não poupou críticas ao que ele considera uma atitude hesitante da Alemanha e de outros países da UE e da Otan. "Muitas das pessoas que hoje estão dizendo 'nunca!' são as mesmas que disseram há dois anos 'nunca tanques, nunca aviões, nunca mísseis, nunca isso, nunca aquilo'", reclamou Macron, se referindo à época do início da invasão russa da Ucrânia.

Em entrevistas de rádio nesta manhã, políticos alemães tanto do Partido Verde, membro da coalizão de governo, como da oposição conservadora democrata-cristã rejeitaram as ideias de Macron sobre tropas terrestres. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagiu em Moscou da maneira esperada. Disse que, no caso de um envio de tropas ocidentais, um conflito direto entre a Otan e a Rússia não seria mais apenas uma possibilidade, mas já algo inevitável.

Coalizão de mísseis sem a Alemanha

Depois de um longo jantar no Palácio do Eliseu, o anfitrião Macron também anunciou a formação de uma coalizão para fornecimento de armas de maior alcance e mísseis de cruzeiro. No entanto, não ficou claro quais países participariam.