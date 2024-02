Como Beyoncé reivindicou as raízes negras da música country - Beyoncé conquista o pódio nas paradas country da Billboard, desafiando as barreiras em um cenário majoritariamente branco. Feito gera debate sobre a representação negra na música dos EUA.Beyoncé se tornou a primeira mulher negra da história a alcançar o primeiro lugar no Hot Country Songs da Billboard o ranking da Billboard que mede a audiência do gênero nos EUA.

com a estreia da música Texas Hold 'Em. O outro single da cantora, 16 Carriages, lançado simultaneamente, estreou em 9º lugar no ranking country da Billboard.

As faixas fazem parte do próximo álbum de Beyoncé, intitulado Act 2, com lançamento previsto para 29 de março, representando a segunda parte de uma trilogia. No álbum anterior, Renaissance, Beyoncé reivindicou as origens negras do house, um gênero de música eletrônica dos anos 1980. Agora, parece que está dedicada a reivindicar a herança negra, também, no cenário country.