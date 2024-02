Condenação de Daniel Alves é vitória com gosto amargo

Uma prova: a pena de Daniel Alves foi diminuída graças à ajuda de um amigo muito famoso: Neymar, que emprestou 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para o jogador pagar a indenização estipulada para a vítima – com isso, o tribunal atenuou a pena de prisão que poderia ser aplicada contra o ex-jogador.

Segundo o pai de Neymar, eles "não podiam virar as costas para um amigo". No fim de semana, o ex-técnico da seleção e hoje treinador do Flamengo, Tite, mostrou que esse pacto da masculinidade tóxica vai muito além da família de Neymar. Ao ser perguntado sobre a prisão do jogador, ele respondeu apenas: "Eu não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito. Posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido".

Conceitualmente? Não pode fazer julgamento? Mas treinador, não se trata de um erro, mas de um crime gravíssimo. E também não estamos falando de um rumor, mas de uma condenação aplicada com seriedade por uma corte de Justiça. Não dá para dizer que é surpreendente que colegas de Daniel Alves "passem pano" para ele. O ambiente futebolístico brasileiro virou uma espécie de campo de masculinidade tóxica, com exceções, é claro. Mas onde estão os colegas de Daniel futebolistas, que não condenam publicamente o crime praticado por Daniel Alves?

Talvez seja pedir demais, mas seria legal se todo o meio do esporte paixão nacional usasse a condenação de Alves como uma razão para iniciar um processo de reeducação. Todos podem mudar e aprender a respeitar mulheres. Mas não é dando tapinha nas costas do amigo abusador que esse ambiente, e esses homens, vão mudar. Chega de passar pano. Aprendam.

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.