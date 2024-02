O que a Rússia pretende com reunião de grupos palestinos

Essa opinião é compartilhada pelo especialista Hugh Lovatt, do Conselho Europeu de Relações Exteriores. "Essa cúpula russa é uma forma de mostrar que a Rússia tem a capacidade diplomática de desempenhar um papel prático no apoio à unidade nacional palestina", diz. No entanto, as conversações anteriores em Moscou, em Argel e no Cairo "não conseguiram fechar um acordo de reconciliação duradouro entre os rivais".

Fragmentação palestina

"As divergências entre os grupos palestinos incluem diferenças políticas grandes, relacionadas ao processo de paz e à estratégia de libertação nacional, bem como questões técnicas em termos de como trazer as instituições da Autoridade Palestina de volta a Gaza", diz Lovatt.

O Hamas, que é classificado como organização terrorista pela Alemanha, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, governa Gaza desde 2007. Qualquer cenário futuro, pós-guerra, que leve a Autoridade Palestina de volta a Gaza e integre o Hamas politicamente na Cisjordânia ocupada, teria que se basear em alguma forma de entendimento entre o Hamas e a AP, observa Lovatt.

Para o ex-primeiro-ministro palestino Mohammad Shtayyeh, essa é uma possibilidade. No início de fevereiro, ainda no cargo, ele disse, às margens da Conferência de Segurança de Munique, que o Hamas era parte integrante da arena política palestina. "Eles precisam se unir à nossa agenda política. Nossa base é muito clara: dois Estados nas fronteiras de 1967, por meios pacíficos. Os palestinos precisam estar sob um único guarda-chuva", declarou.

Na prática não é bem assim. Vários países já declararam que o Hamas não deveria poder desempenhar um papel na governança após o fim do conflito. Israel, em particular, se opõe a isso. Também é difícil saber como a posição radical do Hamas em relação ao reconhecimento de Israel poderia ser conciliada com a da OLP, que já reconheceu Israel.