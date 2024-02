Sindicato convoca nova greve na Lufthansa - Funcionários de solo da empresa aérea devem parar por três dias, na terceira paralisação em apenas um mês. Dessa vez, porém, os voos de passageiros não devem ser afetados.O sindicato alemão Ver.di convocou nesta terça-feira (27/02) uma nova greve nacional de três dias na companhia aérea alemã Lufthansa. A terceira paralisação realizada apenas neste mês, que abrange o pessoal de solo da empresa, foi anunciada somente sete dias após a última greve de 24 horas da categoria, ocorrida em 20 de fevereiro.

A nova paralisação envolve funcionários de manutenção, logística, treinamento técnico e de aviação e de atendimento nos balcões dos aeroportos.

O diretor de recursos humanos da Lufthansa, Michael Niggemann, diz que a empresa fez uma proposta nova e reforçada para resolver a disputa em torno dos salários, que avançaria o pagamento do primeiro de dois aumentos referentes ao período de dezembro a março, além de um bônus de 3 mil euros (R$ 16 mil) para compensar as perdas com a inflação.