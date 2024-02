Terrorista de esquerda procurada há 30 anos é presa em Berlim

Em 9 de fevereiro, a promotoria pública de Verden informou que novas provas haviam surgido nos últimos meses como resultado de várias ações, incluindo buscas nas casas dos parentes de Garweg.

Naquela época, o Ministério Público apontou que permanecia "incerto" se os réus – colocados na lista dos mais procurados da Europol em 2020 – estavam na Alemanha ou no exterior. Mais recentemente, em 14 de feveiro, o trio foi tema de um episódio do programa "True Crime" "Aktenzeichen XY... ungelöst" ("Arquivo XY... não solucionado"), do canal de TV ZDF, no qual membros do Ministério Público pediram aos telespectadores que enviassem à Justiça possíveis pistas sobre o paradeiro dos terroristas.

Roubos para financiar clandestinidade

Uma das hipóteses defendidas pelos investigadores é que o trio viveu na Alemanha pelo menos entre 1999 e 2016 com a ajuda de terceiros e cometeu vários roubos violentos nesse período, incluindo a supermercados e carros-fortes, não por motivos políticos, mas para financiar sua vida na clandestinidade.

Eles são suspeitos de estarem por trás do roubo fracassado a um transporte de dinheiro em 2016, perto da cidade de Bremen, no norte do país, entre outros crimes.

Naquele incidente, atacantes mascarados armados com fuzis automáticos AK-47 e um lançador de granadas abriram fogo, mas fugiram sem levar dinheiro quando os seguranças se trancaram dentro do veículo blindado, que transportava cerca de um milhão de euros.