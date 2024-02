Base alemã que treina militares ucranianos aprende com eles

A opinião pública europeia parece ter acompanhado esses sinais de desânimo. De acordo com uma nova pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores, há mais pessoas na UE a favor de pressionar pela paz do que de insistir na recaptura do território perdido para a Rússia. Os alemães se alinham quase exatamente com a média na UE – 41% a 32%, respectivamente.

Os apoiadores mais ferrenhos da Ucrânia denunciam qualquer negociação como uma capitulação ao presidente russo, Vladimir Putin, e uma ameaça à segurança europeia. Por mais vaga que seja a ideia de "vitória" para eles, "derrota" significa algo muito mais claro.

"As pessoas tendem a descrever a situação como um impasse. Na verdade, não é. Ao longo de trechos da linha de frente, as tropas russas têm conseguido avançar de forma muito lenta e gradual", disse András Rácz, pesquisador sênior do Conselho Alemão de Relações Exteriores, em uma coletiva de imprensa em Berlim na semana passada.

O enfraquecimento das forças ucranianas levou a pedidos de mudança para uma "defesa ativa", o que significa garantir que a Ucrânia possa manter sua linha de frente até que esteja forte o suficiente para fazer outra investida ofensiva. Isso exigiria mais armas, bem como modelos mais avançados, que os maiores fornecedores da Ucrânia vêm negando ou adiando.

Isso também requer treinamento contínuo sobre como usar as armas. Nos locais em que isso acontece, em bases militares distantes das capitais que abrigam os debates políticos, os militares encarregados de preparar os ucranianos para voltarem à guerra com novas habilidades cumprem suas ordens sem pensar muito nas políticas que as moldam.

"Esta é uma tarefa importante e que dá uma contribuição. Certamente não resolve tudo, mas apoia ativamente a Ucrânia", disse o major-general Lüth, acrescentando que é responsabilidade dos especialistas e formuladores de políticas definir uma missão. Cabe aos militares realizá-la. "Nesse sentido, não vejo um problema com a evolução da política", disse.