Como megajulgamento do chefe do tráfico mudou a Holanda - Ridouan Taghi, que liderou tráfico de drogas na Holanda, é condenado à prisão perpétua ao fim de julgamento de seis anos, marcado por três assassinatos e que abriu debate se país se tornou um narcoestado.Numa área industrial na periferia de Amsterdã, nesta terça-feira (27/02), dois carros pretos de luxo pararam em frente a um tribunal guardado por policiais fortemente armados. Os passageiros tinham os rostos quase totalmente cobertos por balaclavas, mas era possível ver apreensão nos olhos deles quando os automóveis passaram.

Um dos veículos entrou rapidamente numa pequena garagem na lateral do prédio, cujas portas logo se fecharam. O outro veículo seguiu adiante. Os passageiros estavam sendo transportados para "The Bunker", uma instalação de alta segurança perto do aeroporto de Schipol, no último dia de um julgamento sem precedentes na história da Holanda.

Ao fim dele, três homens, incluindo o notório chefe do crime organizado Ridouan Taghi, de 46 anos, foram condenados à prisão perpétua.