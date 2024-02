Incêndios geram emissões recorde de CO2 na América Latina

Segundo o Copernicus, a temporada de pico de incêndios florestais na Bolívia e na região amazônica como um todo geralmente era esperada para setembro e outubro.

Cientista sênior do Copernicus, Mark Parrington explica que a seca em muitas partes do continente latino fez aumentar o risco de incêndios, e relaciona as queimadas ao "aumento da poluição do ar em áreas povoadas".

O Copernicus também constatou o aumento no número de incêndios durante a temporada de pico da seca.

Também em fevereiro, a Amazônia brasileira registrou 2.940 focos ativos de incêndio – um número recorde para esse mês do ano, e o pior da série histórica iniciada em 1999, segundo dados divulgados nesta quarta pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe).

A maior quantidade de incêndios foi registrada no estado de Roraima, que abriga a reserva indígena yanomami, com 2.001 focos ativos – em 2003, esse número foi de 2.605 para o ano inteiro.

Especialistas relacionam o quadro desolador às mudanças climáticas e ao desmatamento ilegal promovido pelo agronegócio.