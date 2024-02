Marinha alemã impede ataque de drones dos rebeldes houthis - Fragata alemã realiza primeira ação militar no Mar Vermelho, como parte da missão da UE que visa proteger rotas comerciais. Rebeldes do Iêmen prometem aumentar agressões na região, inclusive com armas subaquáticas.Uma fragata da Marinha alemã impediu nesta terça-feira (27/02) um ataque de drones lançados pela milícia iemenita houthi, apoiada pelo Irã, no Mar Vermelho. Foi a primeira ação militar alemã como parte da missão naval da União Europeia (UE) que visa proteger as rotas marítimas comerciais na região.

Os rebeldes separatistas houthis passaram a atacar a rota comercial do Mar Vermelho em represália à ofensiva israelense na Faixa de Gaza. A ação militar de Israel foi deflagrada em reação aos ataques terroristas do grupo extremista Hamas em solo israelense, em 7 de outubro de 2023.

Os houthis disseram que vão manter os ataques até as Forças de Defesa Israelenses (IDF) suspenderem o bloqueio a Gaza, permitindo a entrada de alimentos e outros itens de primeira necessidade.