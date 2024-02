Milei proíbe linguagem inclusiva no governo da Argentina - Eleito com discurso de defesa intransigente da liberdade, governo vai vetar "uso desnecessário do gênero feminino" e adaptações linguísticas como "soldades" e "sargenta" em documentos da administração pública.Eleito presidente da Argentina com um discurso baseado na defesa da intransigente da liberdade, o presidente argentino Javier Milei irá proibir o uso da linguagem inclusiva em documentos da administração pública, bem como de "tudo relacionado à perspectiva de gênero".

A informação foi confirmada nesta terça-feira (27/02) pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, que detalhou a jornalistas o que a medida significa na prática: "Não será permitido utilizar a letra E, o arroba nem o X, e será evitado o uso desnecessário do feminino em todos os documentos da administração pública."

As letras E, X e o sinal gráfico do arroba (@) são usados por defensores da linguagem inclusiva para adaptar palavras que, na norma culta, são comumente flexionadas no genérico masculino para se referir a um coletivo – por exemplo, "os enfermeiros", para designar um grupo de profissionais independente de estes se identificarem como homens, mulheres ou pessoas não-binárias –, ou palavras que só existem na forma masculina e/ou feminina, e que por este motivo são percebidas como excludentes por pessoas que não se identificam apenas com um desses gêneros, ou com nenhum deles.