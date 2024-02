Pela 1ª vez, Cuba pede à ONU envio urgente de alimentos

Até então, apesar de a escassez de leite ter sido reconhecida pelo governo cubano e o PMA ter projetos na ilha há algum tempo, a solicitação era desconhecida.

Segundo a agência de notícias EFE, o Ministério do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro (Mincex) enviou a carta à direção executiva do PMA em Roma no final do ano passado.

Segundo o PMA, o pedido de apoio não menciona um período de tempo limitado, razão pela qual o órgão está tentando "mobilizar recursos adicionais" de "doadores tradicionais e não tradicionais" – dois países, um europeu e um americano, teriam sido contatados e estariam analisando o caso.

O PMA afirma ter entregado, em fevereiro deste ano, "144 toneladas de leite em pó desnatado", beneficiando quase 48 mil crianças com idade entre 7 meses e 3 anos em Pinar del Río e Havana – o que representa 6% das crianças às quais o governo pretende entregar leite subsidiado.

Escassez de alimentos e preços inacessíveis na rede privada

Cuba lida com a falta de leite há anos, embora, em geral, crianças de até 7 anos e pessoas com dietas especiais tivessem uma cota mensal disponível a um preço subsidiado de 2,5 pesos por quilo, ou cerca de R$ 0,52.