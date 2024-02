Por que a indústria alemã está combatendo o extremismo de direita

"Somente se pessoas engajadas de todo o mundo se sentirem em casa aqui é que elas virão até nós, e somente assim continuaremos sendo um lugar atraente para trabalhar e viver no longo prazo", disse o presidente da DIHK, Peter Adrian, ao jornal Rheinische Post.

Estudos evidenciam racismo

Racismo em empresas alemãs não é um caso isolado. Um exemplo documentado pelo órgão antidiscriminação do governo é o de um grupo de trabalhadores de origem turca que, nas horas de pausa, conversava entre si em turco e alemão. O empregador não concordava com isso e proibiu que se falasse turco na empresa. Para o órgão antidiscriminação do governo, trata-se de um caso claro de "discriminação devido à origem étnica".

Diversos estudos mostraram, nos últimos anos, que discriminação faz parte do cotidiano de muitas pessoas na Alemanha que tem uma origem migratória visível, por exemplo por causa da cor da pele.

Em 2016, a Universidade de Linz, na Áustria, chamou a atenção com um estudo no qual ela enviou currículos fictícios para vagas em aberto na Alemanha. Um estudo mostrou que mulheres com nomes muçulmanos raramente eram chamadas para entrevistas de emprego. Se o currículo da candidata fictícia, além do nome, tivesse também uma foto com um véu islâmico, a taxa caía ainda mais.

Em 2023, um estudo da União Europeia (UE) mostrou que especialmente pessoas pretas na Alemanha se sentem discriminadas. O país teve o pior resultado entre os 13 da UE considerados pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA). Especialmente na procura por emprego, muitos entrevistados se sentem discriminados. Na Alemanha, o percentual chegou a 51%.