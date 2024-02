Qual é a eficácia dos pesticidas orgânicos?

A aplicação desses microrganismos naturais vem se provando bastante benéfica, ao permitir que as plantações de soja possam florescer e, ao mesmo tempo, resistir a pragas e doenças.

O Brasil, que também é um dos maiores exportadores de milho e algodão, é o principal consumidor global de agrotóxicos, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Contudo, mesmo com o aumento contínuo do uso dos pesticidas químicos, as vendas de defensores agrícolas orgânicos mais do que dobraram no país – de 4% do total das vendas em 2020 a 9% em 2022.

Vantagens dos pesticidas orgânicos

Os chamados pesticidas microbiais consistem em microrganismos, como bactérias e fungos, capazes de controlar uma ampla variedade de pestes, segundo afirma uma avaliação da Autoridade de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos.

Os mais utilizados são algumas variedades da bactéria Bacillus thuringiensis que produz uma mistura de proteínas capaz de matar diversas espécies de larvas de insetos.

Esses pesticidas não apenas são menos tóxicos do que os convencionais, mas também limitam seu impacto às "pragas visadas e organismos proximamente associados", diz a EPA.