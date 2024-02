TDAH pode ter sido uma vantagem evolutiva, indica estudo

Outros estudos também sustentam a hipótese da vantagem evolutiva. Eles demonstraram que o estilo de vida nômade está associado a mutações genéticas que desempenham um papel no TDAH.

Isso pode ser uma explicação plausível para a disseminação atual do TDAH. Mas com a diferença que as características que costumavam funcionar bem na colheita de alimentos não são mais tão vantajosas na sociedade atual. Principalmente quando os recursos não são mais tão escassos.

A dopamina, um neurotransmissor do cérebro responsável pela sensação de recompensa, é decomposta mais rapidamente em pessoas com TDAH do que em quem não tem o transtorno. A busca constante pelo importante neurotransmissor pode fazer com que as pessoas com TDAH alternem constantemente entre diferentes tarefas sem realmente concluí-las.

Porém, os pesquisadores enfatizam a necessidade de mais investigações, pois o estudo apresenta algumas limitações, como por exemplo, os sintomas de TDAH foram baseados nas autoavaliações dos participantes, sem laudo médico.

Em uma próxima etapa, o estudo será realizado com pacientes diagnosticados clinicamente com TDAH. E a colheita virtual, passará para campos reais, o que exigirá mais esforço dos participantes.

Autor: Hannah Fuchs