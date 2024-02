Arte no feminino: sete pintoras que é preciso conhecer - Museus alemão e espanhol corrigem injustiça histórica em mostra com pintoras da Idade Média ao século 20.Há séculos as mulheres estão subrepresentadas no mundo das artes plásticas: não é raros suas obras ficarem juntando poeira, negligenciadas, nos depósitos museológicos e coleções particulares, os galeristas as ignoram. Ao ocupar um lugar ao sol nos grandes mercados internacionais, nomes como Frida Kahlo, Niki de Saint Phalle ou Käthe Kollwitz são a gritante exceção.

Contudo, pouco a pouco se nota uma mudança de paradigma, com um número crescente de museus dedicando exposições a artistas do sexo feminino. E elas não são poucas, e desde a Antiguidade. Mas, como costuma acontecer na história, seja da arte, música, ciência ou política, em geram foram consideradas inferiores aos homens. Muitas viveram à sombra dos maridos, ao ponto de os nomes deles serem atribuídos a suas criações.

Dois museus se propuseram mostrar o outro lado da medalha: o Arp, em Remagen, Alemanha, e o Thyssen-Bornemiszma de Madri. Sua mostra conjunta Maestras. Meisterinnen 1500-1900 é dedicada a 51 importantes artistas plásticas, da Idade Média à Modernidade.