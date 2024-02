Jovens chineses buscam asilo nos EUA - com ajuda do TikTok - Custo de vida alto, desemprego e repressão estatal incentivam cada vez mais chineses à imigração ilegal. Redes sociais dão dicas de rotas, conselhos práticos e até sugestões de suborno.A pele da perna de Guo está arranhada, apesar do frio do deserto ele só traz nos pés as sandálias de plástico empoeiradas que comprou na Colômbia. O país está numa das rotas de migração para os Estados Unidos preferidas pelos migrantes da América Latina e Caribe – aos quais agora se juntam cada vez mais chineses como ele.

Sua odisseia começou em Shenzhen, no sudeste da China, onde trabalhava como mecânico numa fábrica. De lá, voou para o Equador, que não exige visto para portadores de passaporte chinês. Então continuou por terra através do Tampão de Darién, uma densa floresta tropical na fronteira entre a Colômbia e Panamá.

Finalmente, depois de cruzar a fronteira entre o México e os EUA na noite anterior, o rapaz de 24 anos está em Jacumba Hot Springs, um lugarejo da Califórnia de 600 habitantes, 125 quilômetros a leste do centro de San Diego. Seu inglês é tosco, mas a euforia é palpável: "É tão emocionante eu estar finalmente nos EUA!"