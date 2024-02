Marinha alemã quase abate drone dos EUA no Mar Vermelho

O drone só não foi atingido porque dois mísseis disparados erraram o alvo e caíram no mar devido a "um defeito técnico", segundo a revista alemã Der Spiegel, que também afirmou que o veículo aéreo não tripulado (VANT) em questão era um drone de reconhecimento Reaper dos EUA.

O que o drone dos EUA estava fazendo no local?

Sem citar fontes, a Der Spiegel especulou que a presença do drone na área pode estar relacionada com alguma "missão antiterrorista americana" sem ligação com a operação no Mar Vermelho. Segundo a revista, as autoridades militares veem o incidente de fogo amigo como um sinal de que a coordenação entre os aliados envolvidos em diversas ações na região ao redor do Iêmen "precisa ser melhorada".

O jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung acrescentou que é "do conhecimento geral que, na região, são utilizados drones de combate americanos que nada têm a ver com a operação no Mar Vermelho".

Com uma tripulação de 240 soldados e marinheiros alemães, a fragata Hessen teve mais sorte na quarta-feira, quando abateu com sucesso dois drones lançados pelos houthis num intervalo de 15 minutos. O navio chegou ao Mar Vermelho no fim de semana, depois que o Parlamento alemão (Bundestag) aprovou sua participação na missão.

Na quarta, Pistorius salientou que se mostrou correta, afinal, a decisão de enviar a fragata no início de fevereiro para que ela pudesse iniciar suas operações assim que o mandato fosse decidido.