Morte de civis que aguardavam ajuda em Gaza gera onda de repúdio

O incidente gerou uma onda de condenações por parte dos países árabes, de Estados-membros da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos.

O presidente americano, Joe Biden, se disse preocupado com possíveis entraves às negociações de um cessar-fogo no, após quase cinco meses desde o início das hostilidades. Ele disse que os EUA avaliam "duas versões concorrentes sobre o que aconteceu".

A porta-voz da Casa Branca Olivia Dalton descreveu os últimos acontecimentos em Gaza como sendo "terrivelmente alarmantes". "Esse último incidente tem de ser investigado", sublinhou, acrescentando que o ocorrido "destaca a necessidade da ampliação da ajuda humanitária" aos palestinos.

O Hamas divulgou um comunicado nesta quinta-feira ameaçando abandonar as negociações que tratam da troca de reféns com Israel e do cessar-fogo, "às custas do sangue de nossa gente".

O Egito e a Jordânia condenaram o que chamaram de "crime vergonhoso" e "atentado brutal" contra as vidas de civis. Juntamente com a Arábia Saudita, as duas nações da região acusaram Israel de atacarem civis.

"A vida está se esvaindo de Gaza"