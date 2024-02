No G20, Brasil se engaja na reforma das instituições multilaterais

Tendo em vista o encontro desta semana, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que os países membros reconheceram a importância de redefinir as quotas de contribuição para refletir as posições dos membros na economia mundial, protegendo ao mesmo tempo os países mais pobres.

Fundadores de instituições resistem

Para Otaviano Canuto, membro sênior do Policy Center for the New South e ex-vice-presidente do Banco Mundial, há um reconhecimento de que a participação dos países-membros deve ser feita para refletir mais a proporção que cada um ocupa no PIB global. No entanto, isso também "impactaria a proporção” dos votos, com um especial avanço da China, o que não é de interesse dos fundadores de tais instituições.

Sobre a relevância do grupo para estas discussões, o pesquisador de organizações internacionais da Universidade de Glasgow Bernhard Reinsberg aponta que "o G20 tornou-se o principal fórum para discutir reformas na arquitetura de desenvolvimento financeiro global”. Ele lembra que o grupo "assumiu as rédeas do G7 na sequência da crise financeira, afirmando ser um órgão de governança global mais inclusivo”.

"O G20 conta com os países que, em conjunto, representam mais de 85% da produção mundial e, portanto, podem reivindicar ser razoavelmente legítimos”, avalia. Além das principais economias do mundo, o G20 passou a integrar ainda no último ano a União Africana. As dívidas de países do continente são justamente uma das principais questões discutidas quando o tema são os organismos multilaterais.

Canuto lembra que "há uma pressão no G20 para renegociação de dívidas de forma comum, incluindo a China e os países desenvolvidos”. Em resposta à pandemia, o grupo criou um plano coordenado para o alívio da dívida dos países mais pobres denominado Quadro Comum (Common Framework). No entanto, a iniciativa vem sofrendo com dificuldades para agir de maneira conjunta e credores, especialmente a China, muitas vezes negociando de maneira individual.